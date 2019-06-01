شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بكوت ديفوار يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار أمادو غون كوليب جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار أمادو غون كوليب جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة لدى كوت ديفوار رئيس بعثة الشرف المرافق عبدالله بن حمد السبيعي، ومندوب عن المراسم.



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