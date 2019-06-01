رئيس جمهورية غينيا بيساو يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) غادر الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. غادر الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومندوب عن المراسم .



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