محمد بن مسعود - الدمام - لمن لديه سجين يريد التبرع له ولم تظهر بياناته بـ"فرجت" أعلنت المديرية العامة لسجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية. "سجون عسير" تضع بدائل للتبرع لغير المسجلين بـ"أبشر" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01 أعلنت المديرية العامة لسجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية. Advertisements 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 01:59 PM لمن لديه سجين يريد التبرع له ولم تظهر بياناته بـ"فرجت" لمن لديه سجين يريد التبرع له ولم تظهر بياناته بـ"فرجت" أعلنت المديرية العامة لسجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية. ، "سجون عسير" تضع بدائل للتبرع لغير المسجلين بـ"أبشر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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