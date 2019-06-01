، شاهد .. "الطوارئ الخاصة" تقدم خدمات أمنية وإنسانية لزوّار المسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها إرشاد التائهين وتقديم العون للمحتاجين وتنظيم الحشود وتسهيل التحركات

تصوير- عمار الأحمدي: تبذل رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنوّرة، جهوداً مكثّفة في خدمة زوّار المسجد النبوي الشريف؛ فضلاً عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة أيّ مهام أمنية لأيّ أحداث - لا قدر الله -، إضافة إلى تقديم الخدمات الإنسانية؛ كإرشاد التائهين، وتقديم العون للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك قوة الطوارئ في رحاب الحرم النبوي الشريف، الجهاتِ المعنية الأخرى في الخدمات الإنسانية والإسعافية والأمنية؛ لتسهيل كل ما يخدم زوّار المسجد النبوي، كما تقوم بتنظيم الحشود وتسهيل تحركات المصلين من وإلى المسجد النبوي.

Advertisements