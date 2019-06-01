، شاهد .. أكثر من 19 ألف مُصلٍ في ليلة 27 بجامع الملك خالد بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظيم أمني مميز .. "الجليّل" أمَّ المصلين وحضور كبير بالساحات الخارجية

أدّى أكثر من 19 ألف مصل (رجال - نساء) صلاة القيام ليلة 27 من الشهر الفضيل بجامع الملك خالد بالرياض، حيث أمَّ المصلين أمام وخطيب الجامع الشيخ خالد بن فهد الجليّل، وسط روحانية وطمأنينة سادت المكان.

واكتظ الجامع بالمصلين مبكراً، حيث أُغلقت الأبواب الداخلية للجامع عند الساعة العاشرة والنصف مساءً قبل أن تقام صلاة القيام عند الواحدة بعد منتصف الليل، فيما شهدت الساحات الخارجية وجوانب الجامع حضوراً كبيراً من قِبل المصلين، حيث جُهزت مسبقاً بالسجاد وأسلاك رذاذ الماء التي أسهمت في تلطيف الأجواء.

من جهته، قال إمام وخطيب الجامع الشيخ خالد الجليّل؛ لـ "الخليج 365": الشكر لله أولاً على أن بلغنا الله -سبحانه وتعالى- صيام وقيام هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومن ثم الشكر والتقدير والدعاء لفريق العمل القائمين على خدمة المصلين من جهات حكومية دون استثناء، والشكر موصول والدعاء لمجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، على الدعم السخي اللامحدود على الجامع وأنشطته وبرامجه وسط متابعة واهتمام من قِبل الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ونسأل الله القبول".

كما تحدث المشرف يزيد بن عبدالرحمن السديس؛ من إدارة الجوامع بمؤسسة الملك خالد الخيرية، عن التنظيم واستقبال الحشود من المصلين قائلاً: "تحقق النجاح، والحمد لله، وسط تضافر الجهود من قِبل الجهات المنظمة للحشود ومنها المرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني، ويأتي دعم القائمين على مؤسسة الملك خالد الخيرية على رأس الهرم، وبعمل دؤوب من قبل أكثر من 150 مشرفاً ومشرفة استطعنا -والحمد لله- خدمة أكثر من 19 ألف مُصلٍ في ليلة 27؛ منهم 672 معتكفاً ومعتكفة، وتقديم أكثر من 4000 وجبة إفطار وسحور، إلى جانب تقديم الضيافة من مشروبات ساخنة ومرطبات، وندعو الله أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام".

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