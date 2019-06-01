محمد بن مسعود - الدمام - نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، اندلاع مشاجرة في مطار الكويت؛ تعليقًا على شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الفيديو المتداول ليس في الكويت.
وأهابت الإدارة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.
"الداخلية الكويتية": لا مشاجرة في مطار الكويت .. والفيديو المتداول وقع خارج البلادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01
نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، اندلاع مشاجرة في مطار الكويت؛ تعليقًا على شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الفيديو المتداول ليس في الكويت.
وأهابت الإدارة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:42 PM
نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، اندلاع مشاجرة في مطار الكويت؛ تعليقًا على شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الفيديو المتداول ليس في الكويت.
وأهابت الإدارة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.
، "الداخلية الكويتية": لا مشاجرة في مطار الكويت .. والفيديو المتداول وقع خارج البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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