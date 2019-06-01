وزير الخارجية “العساف” يعلق على مشاركة قطر في قمم مكة

قال وزير الخارجية إبراهيم العساف، تعليقا على مشاركة قطر في قمم مكة، أن طرفي الأزمة الخليجية يبحثان عن حل لها، داعيا السلطات القطرية إلى العودة لـ”طريق الصواب”.

وأضاف العساف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس الجمعة إن “قطر شاركت في القمم السابقة، وهذا ليس بجديد. فعلاً، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو أننا نبحث عن حل لمسببات المشكلة والأزمة بين هذه الدول وقطر”. وأكد العساف : “وإن شاء الله سيكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب”.