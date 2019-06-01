شاهد: ولي العهد في حديث مع أمير الكويت ورئيس المجلس العسكري السوداني في قصر الصفا بمكة

دار حديثاً بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح في قصر الصفا بمكة . وجاء حديث ولي العهد ، خلال استقبال خادم الحرمين لقادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في القمة الإسلامية وذلك في قصر الصفا . من جهة أخرى تبادل ولي العهد حديثاً ودياً مع رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان .

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