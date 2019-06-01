بالصور.. الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق بمستودع إطارات في صناعية جازان

تمكنت فرق ميدانية من الدفاع المدني بجازان، مساء الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مستودع كبير للإطارات بالمدينة الصناعية وإخماده، فيما أصيب أحد أفراد الدفاع المدني أثناء مكافحة الحريق الذي لم تتضح أسبابه حتى هذه اللحظة.

واتخذت فرق الدفاع المدني كافة الإجراءات الوقائية للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره وإخماده بكل الطرق والوسائل الحديثة التي يعتمد عليها رجال الدفاع المدني في مثل هذه الحوادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن بلاغًا ورد إلى المديرية عن حادث حريق في مستودع بالصناعية وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30x15 تقريبًا؛ حيث تم السيطرة على الحريق من قبل الفرق والحيلولة دون امتداده إلى المستودعات المجاورة.

وبيَّن المتحدث أنه نتج عن الحادث إصابة فرد من أفراد الدفاع المدني، وأن التحقيقات

لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق.