ولي العهد يلتقي الرئيس المصري على هامش «القمة الإسلامية»

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش أعمال «القمة الإسلامية الرابعة عشرة» لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات السعوديةـ المصرية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
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