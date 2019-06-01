

جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر معالي رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بكوت ديفوار أمادو غون كوليب جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة لدى كوت ديفوار رئيس بعثة الشرف المرافق عبدالله بن حمد السبيعي، ومندوب عن المراسم.

// انتهى //

12:43ت م

0045





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء بكوت ديفوار يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.