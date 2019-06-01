السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" يتفقد مركز عمليات التحكم بالشركة ويزور مركز 911 في مكة المكرمة



مكة المكرمة 27 رمضان1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة

وتابع السديري ميدانياً جهود فرق العمل التابعة للشركة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة وما يقدم من خدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل وموسم العمرة بشكل عام .

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، أن الشركة تعمل على تطوير تجهيزات مراكز التحكم بشكل دوري، وتأمينه بالكوادر لمواكبة الازدياد المضطرد لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين.

وبين أن العمل في هذه البقعة المباركة، شرف وأجر عظيم لكل من يخدم في هذا المكان الطاهر، شاكراً منسوبي "السعودية للكهرباء" على ما يقدمونه لخدمة مكة المكرمة والمسجد الحرام حاثاً على بذل المزيد من الجهد.

من جهة ثانية زار الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء مركز الاتصال الموحد 911 واطلع على الطرق المتبعة في التواصل والتعامل مع البلاغات الطارئة ،فضلاً عن التعاون القائم بين الشركة والمركز الأمني.

// انتهى //

12:42ت م

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مكة المكرمة 27 رمضان1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واستفقد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري أمس مركز عمليات تحكم التوزيع في إدارة كهرباء مكة المكرمة، في إطار المتابعة والوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ،مطلعاً على خطط وتدابير مواجهة الأحمال الكهربائية، وكيفية التعامل مع البلاغات، خاصة في المنطقة المركزية، ومدى موثوقية تغذية المسجد الحرام.وتابع السديري ميدانياً جهود فرق العمل التابعة للشركة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة وما يقدم من خدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل وموسم العمرة بشكل عام .وأكد الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، أن الشركة تعمل على تطوير تجهيزات مراكز التحكم بشكل دوري، وتأمينه بالكوادر لمواكبة الازدياد المضطرد لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين.وبين أن العمل في هذه البقعة المباركة، شرف وأجر عظيم لكل من يخدم في هذا المكان الطاهر، شاكراً منسوبي "السعودية للكهرباء" على ما يقدمونه لخدمة مكة المكرمة والمسجد الحرام حاثاً على بذل المزيد من الجهد.من جهة ثانية زار الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء مركز الاتصال الموحد 911 واطلع على الطرق المتبعة في التواصل والتعامل مع البلاغات الطارئة ،فضلاً عن التعاون القائم بين الشركة والمركز الأمني.// انتهى //12:42ت م0044

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