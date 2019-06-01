السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا بيساو يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومندوب عن المراسم .

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11:43ت م

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