السعودية اليوم / رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا ، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

11:24ت م

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