السعودية اليوم / رئيس جمهورية العراق يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئه ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري, ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

11:13ت م

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