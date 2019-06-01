السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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11:02ت م

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