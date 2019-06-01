سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية على مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، تنبيها، بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة أماكة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن بداية الحالة: 12:00، على أن تنتهي في السادية مساء، وتشمل العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص.