الان تتابع سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، تنبيها، بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة أماكة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن بداية الحالة: 12:00، على أن تنتهي في السادية مساء، وتشمل العاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص.
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