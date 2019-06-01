شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ سيرجيو ماتاريلا بذكرى يوم الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيرجيو ماتاريلا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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