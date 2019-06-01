شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

غادر فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا ، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، ومندوب عن المراسم الملكية.