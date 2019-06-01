شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية العراق يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

غادر الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئه ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري, ومندوب عن المراسم الملكية.