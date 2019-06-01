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رئيس مجلس الوزراء اللبناني يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

غادر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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