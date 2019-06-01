شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

غادر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.