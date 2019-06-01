شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يغادر جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)غادر دولة رئيس وزراء جمهورية إذربيجان السيد نوروز محمدوف ، جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير المملكة لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية اذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف، ومندوب عن المراسم الملكيه .
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