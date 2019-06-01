شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يغادر جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان رئيس بعثة الشرف نواف سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية .
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