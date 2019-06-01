رئيس جمهورية قرغيزيا يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) غادر الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا جدة اليوم (السبت)، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. غادر الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا جدة اليوم (السبت)، عقب المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزيا رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وسفير قرغيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايا ومندوب عن المراسم .



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