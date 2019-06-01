محمد بن مسعود - الدمام - والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرّمة، الرئيس ماكي سال؛ رئيس جمهورية السنغال. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي. خادم الحرمين يبحث مع رئيس السنغال أوجه التعاون بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-01 التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرّمة، الرئيس ماكي سال؛ رئيس جمهورية السنغال. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي. Advertisements 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 11:01 AM والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرّمة، الرئيس ماكي سال؛ رئيس جمهورية السنغال. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي. ، خادم الحرمين يبحث مع رئيس السنغال أوجه التعاون بين البلدين ،

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