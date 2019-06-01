بالتصوير البطيء.. توثيق هطول الأمطار على المسجد الحرام في مشهد روحاني مفعم بالإيمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

شهدت العاصمة المقدسة مغرب أمس الجمعة هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، وثَّقته عدسة المصور "محمد الهذلي" بمقطع فيديو، رصد خلاله هطول الأمطار على المسجد الحرام.

ووثَّق "الهذلي" بالتصوير البطيء الصواعق، وهطول الأمطار على ساحات المسجد الحرام الخارجية، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة؛ إذ حرص المعتمرون والزوار على استغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله - عز وجل - وتحري الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وقال "الهذلي" إن لحظة توثيق المقطع كانت قبيل الإفطار بنصف ساعة عن طريق التصوير البطيء للصواعق والأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، وذلك في منظر جميل وبديع، زاده جمالاً المعتمرون وزوار الحرم المكي الشريف، وهم يستمتعون بنزول المطر وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدَّمة.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت أمطارًا غزيرة أمس الجمعة مصحوبة بعواصف رعدية، شملت المراكز والقرى التابعة لها، وارتوت إثرها الأرض.