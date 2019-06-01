تصوير جوي يرصد الجمال الخلاب لمحافظة النماص

:



.

وثق مقطع فيديو نشر قبل أمس الخميس على “يوتيوب” الجمال الخلاب الذي تتميز به محافظة النماص وسلسلة جبال السروات بمنطقة عسير هذه الأيام.

ويظهر المقطع الذي التقط بعدسة المصور محمد الشهري من الجوّ، الخضرة التي تكتسي محافظة النماص الواقعة على سلسلة جبال السروات بمنطقة عسير في هذه الأيام الماطرة.

واعتبر الكثير أن ما أظهره المقطع بمثابة دعوة لزيارة محافظة النماص..، والتمتع بهذه المناظر الخلابة، من خضرة وأجواء ماطرة.



