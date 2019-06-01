بسعر 1.9 مليون دولار.. إيطاليا تطرح سيارة رياضية متعددة الأغراض

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طرحت إحدى الشركات الإيطالية سيارة رياضية متعددة الأغراض أكثر تطوراً، يُقدر سعرها بنحو 1.9 مليون دولار.
وأوضحت شركة “Karlmann” الإيطالية، أن السيارة تتميز بهيكلها المدرع والمبني على تصميم “فورد إف ـ 550″، إلى جانب تزويدها بوسائل ترفيهية مثل آلة لصناعة القهوة وشاشة تلفاز كبيرة ومقاعد من جلد التمساح.
وبيّنت أنها تلقت نحو 20 طلباً لشراء هذه النسخة من السيارة التي يمكن تسليهما لهم بعد تسعة شهور..، مشيرةً إلى أن أحد الزبائن طلب شراءها مقابل 3.5 مليون دولار.
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