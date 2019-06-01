وظائف قيادية شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد الأنشطة التكاملية: درجة الدكتوراه في المجالات العلمية ذات الصلة.

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. مدير ما قبل الجائزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

. مدير الأنظمة والبيانات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

