7 وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مساعد أول طبيب توسيع الأسنان (الأحساء). . مساعد طبيب الأسنان (الأحساء). . مساعد طبيب توسيع الأسنان (الأحساء). Advertisements . ممثل القبول (الظهران). . ممثل مركز الاتصال (الظهران). . مستشار خدمات المرضى (الظهران). . طبيب عام (الظهران). وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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