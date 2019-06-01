خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس جمهورية السنغال

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش أعمال «القمة الاسلامية الرابعة عشرة» في قصر الصفا بمكة المكرمة، الرئيس السنغالي ماكي سال.

وخلال اللقاء، بحث خادم الحرمين الشريفين والرئيس الضيف أوجه التعاون بين البلدين، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وقد حضر اللقاء وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، والوفد المرافق للرئيس السنغالي.