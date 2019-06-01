الجبير: إيران تزرع الميليشيات وتفجِّر السفارات وهذا ليس أسلوب دول

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إنَّ القمة الإسلامية التي عُقدت بمكة المكرمة أدانت إيران بشكل واضح جدًا.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي، أنَّ إيران تزرع الميليشيات وتفجر السفارات، وهذا ليس أسلوب دول، وقد عزلها العالم الإسلامي، وعلى النظام الإيراني التركيز على تنمية شعبه.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: إنَّ إيران لا تتصرف كدولةٍ تريد أن تنال الاحترام. مشيرًا إلى أنَّ هناك من ينشر الطائفية ويتدخل في شؤون الدول الإسلامية.

وحول استضافة المملكة للقمم الثلاث (العربية والخليجية والإسلامية) قال الجبير: إنَّ ذلك حدث تاريخي. مشيرًا إلى أنَّ القمم الثلاث كانت واضحة في وحدة الصف تجاه الحقوق الفلسطينية، منوهًا بأنَّ العالم الإسلامي يواجه تحديات، بينما يتمتع بقدرات وفرص هائلة لرفع المستوى المعيشي.