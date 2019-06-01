التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وتناول اللقاء استعراض عدد من موضوعات أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشر التي عقدت بمكة المكرمة، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
والتقى ولي العهد، الأمير رشيد بن الحسن، رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية، وتم استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يلتقي عمران خان وفائز السراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.