ولي العهد يلتقي عمران خان وفائز السراج

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتناول اللقاء استعراض عدد من موضوعات أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشر التي عقدت بمكة المكرمة، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والتقى ولي العهد، الأمير رشيد بن الحسن، رئيس وفد المغرب للقمة الإسلامية، وتم استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.