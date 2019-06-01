السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يغادر جدة

جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019م واس

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية إذربيجان السيد نوروز محمدوف ، جدة اليوم، عقب المشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية اذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف، ومندوب عن المراسم الملكيه .

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// انتهى //

10:33ت م

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