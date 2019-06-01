السعودية اليوم / المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة يلتقي المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة



نيويورك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وقدم المنسق التنفيذي أوليفير آدم، في بداية اللقاء شرحًا تفصيليًا عن آلية عمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة وأهدافه، والبرامج الإنسانية والإغاثية التي يقومون بها، مبينًا أن أعداد المتطوعين المسجلين في البرنامج تجاوز عددهم ٧٠٠٠ متطوع من جميع أنحاء العالم، معربًا عن أمله في أن يتضمن البرنامج بعض المتطوعين السعوديين.

وثمّن معالي السفير المعلمي خلال اللقاء الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، مرحبًا بتعزيز التعاون مع البرنامج بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 لم تغفل أهمية العمل التطوعي وهي تهدف إلى تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 م.

حضر اللقاء مسؤولة الشؤون الحكومية الدولية في برنامج متطوعي الأمم المتحدة سارجو سار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.

// انتهى //

09:42ت م

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نيويورك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في نيويورك، مساء أمس، المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة أوليفير آدم.وقدم المنسق التنفيذي أوليفير آدم، في بداية اللقاء شرحًا تفصيليًا عن آلية عمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة وأهدافه، والبرامج الإنسانية والإغاثية التي يقومون بها، مبينًا أن أعداد المتطوعين المسجلين في البرنامج تجاوز عددهم ٧٠٠٠ متطوع من جميع أنحاء العالم، معربًا عن أمله في أن يتضمن البرنامج بعض المتطوعين السعوديين.وثمّن معالي السفير المعلمي خلال اللقاء الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، مرحبًا بتعزيز التعاون مع البرنامج بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 لم تغفل أهمية العمل التطوعي وهي تهدف إلى تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 م.حضر اللقاء مسؤولة الشؤون الحكومية الدولية في برنامج متطوعي الأمم المتحدة سارجو سار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //09:42ت م0021

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