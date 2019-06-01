السعودية | منظمة التعاون الإسلامي: المملكة عمود الخيمة التي يرتكز عليها العالم الإسلامي

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أكد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الدور السعودي في العالم الإسلامي بمثابة (عمود الخيمة) الذي يرتكز عليه العالم الإسلامي، فالمملكة عمود خيمته، ومظلته الظليلة لهذه الدوحة الكبيرة، وهو العالم الإسلامي، وأن المملكة استحقت هذا الموقع بجدارة بحكم القوة الروحية المركزية التي وهبها الخالق منذ إبراهيم وبعثة محمد (عليهما السلام)، كون المملكة حاضنة للحرمين الشريفين، وقبلة مليار وسبعمائة مليون مسلم، وتهفو إليها قلوب المسلمين، ويحج إليها الملايين سنويا، كما أنها تحتضن منظمة التعاون الإسلامي الصوت الجامع للأمة الإسلامية.

وقال العثيمين وفقا لـ”الاقتصادية”، “إن المملكة قائدة للعالم الإسلامي روحيا، وفاعل رئيس في العمل الإسلامي المشترك، ومهمومة بقضايا المسلمين من جميع النواحي، وهذا أكسبها موقعا متميزا ومركزيا في العالم الإسلامي، وهذه المركزية والأهمية تتزايد مع مرور الأيام وتعقد قضايا العالم الإسلامي، ثم جاءت “رؤية المملكة 2030” لتضخ مزيدا من دور وفاعلية المملكة في العالم الإسلامي روحيا واقتصاديا وثقافيا، ونموذجا للتعامل مع قضايا مثل الإرهاب والتطرف فضلا عن تقديم نموذج معتدل منفتح للإسلام، وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.

وأضاف: تمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى إلى حماية مصالحه والتعبير عنه دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط في 12 رجب 1398 هجرية ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وهي صوت جامع للأمة الإسلامية مقرها المملكة، تسعى إلى أن يكون للأمة الإسلامية صوت واحد ورؤية مشتركة، وهذا ما نص عليه ميثاقها، نصا وروحا، وهذه هي أهدافها، وعبر مسيرتها منذ “50” عاما وهي تسعى إلى تحقيق ذلك، والمملكة – على وجه الخصوص – أكبر داعم لتوجهاتها معنويا وماديا، وهذا فضل لابد أن ينسب إليها .. وكما هو معلوم فإن المنظمات الدولية هي في النهاية تعبر عن إرادة قادتها، وكلما توحدت الكلمة زادت قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ولا أنسى – أبدا – توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لي عندما تشرفت بالسلام عليه وقال “وتعانوا على البر والتقوى”، فقد لخص بهذه الآية الكريمة هدف ومنهج هذه المنظمة.

وبين العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، ولكن ليس لديها إمكانات وموارد الأمم المتحدة، وليس لديها ذات الآليات مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بمعنى ليس لها أذرع ملزمة وقادرة على إحداث تغيير في قضايا الحروب والأمن، ولكن قوة منظمة التعاون الإسلامي في قوتها (الأخلاقية)، وكونها منصة تجمع دولا تدين بالإسلام دينا، وتحت راية واحدة، ولذلك تستمد قوتها من هذا الجانب في توحيد مواقف في قضايا مثل فلسطين والأقليات المسلمة مثل الروهينجيا في ماينمار والقضايا الإنسانية في حشد المواقف، وتنجح أحيانا وأحيانا أقل فاعلية، ويجب ألا ننسى أن قوة المنظمة من توحد كلمة أعضائها، فهم الذين يقررون وليس الأمانة العامة، نحن ننفذ ما يتفق عليه القادة للدول الأعضاء، ولذا كلما توحدت كلمتهم زادت فاعلية المنظمة، وهذا مصدر القوة والضعف والفاعلية.