شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيزان)

رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وأكد أن قمم مكة المكرمة الثلاث التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -لعقدها في أطهر البقاع بمكة المكرمة وبجوار البيت الحرام ، تأتي في إطار توحيد الجهود وجمع كلمة ووحدة صف الأمتين العربية والإسلامية .

كما أكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، على كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، والوقوف بكل حزم ضد كل من يدعم الإرهاب والتطرف ، والأعمال والأنشطة التخريبية .

وأشاد نائب أمير منطقة جازان بنتائج القمم الثلاث ، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.