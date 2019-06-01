شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح قمم مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيزان)

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية النتائج التي توصلت إليها القمم الثلاث التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في اتخاذ موقف حازم ورادع لتهديدات النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها.

ونوه أمير منطقة جازان بمضامين الكلمات الثلاث التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمم "الخليحية والعربية والإسلامية" والتي وضع من خلالها ـ أيده الله ـ المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات السافرة بما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.