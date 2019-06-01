فيديو.. آلية سداد ديون سجناء القضايا المالية عن طريق “أبشر”

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كشفت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، أمس الجمعة، آلية التبرّع لفك أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية من خلال مبادرة “فرجت” التي مضى على إطلاقها يومان.
وأوضحت المديرية، بأن المواطن أو المقيم الذي لديه حساب في منصة “أبشر” يستطيع التبرّع بمبلغ مالي لأي سجين يقوم باختياره من قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة، وذلك لمساعدتهم على سداد ديونهم.
وأشارت “السجون”، إلى أن هناك مواطنين ومقيمين يبلغ عددهم 6227 سجيناً على ذمة قضايا مالية، والذين بمقدورهم الاستفادة من التبرعات ضمن المبادرة، والتي تتيح للمتبرع دفع المبلغ المالي الذي يناسبه للمساهمة في تجميع دين السجين.
كما يمكن للمتبرّع استعراض قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة من خلال منصة أبشر، وذلك عن طريق الدخول إلى الحساب واختيار “خدماتي” ثم “المديرية العامة للسجون” والسداد من خلال خدمة سداد البنكية لحساب التنفيذ القضائي.
وبعد ظهور خدمة السداد عن السجناء “فرجت”، يمكن من خلال عدة اختيارات كمنطقة السجن وجنسية السجين وحالته الاجتماعية، الوصول لقائمة بعدد من السجناء والمبالغ المطلوبة عليهم.
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