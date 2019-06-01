مواطن أمين يُعيد أكثر من 100 ألف ريال إلى رجل أعمال بحائل.. وتصرّف غريب من صاحب المبلغ

:



.

أعاد مواطن مبلغاً مالياً يقارب 112 ألف ريال يخص رجل أعمال لصاحبه، وذلك بعد عثوره على حقيبة بها المبلغ وبطاقة صراف بجوار صراف آلي بمدينة جبة على الطريق الدائري الغربي لحائل.

وسلّم المواطن مشعل محمد العمار الرمالي الشمري الحقيبة إلى مركز شرطة المنتزه والتي قامت بدورها بتوجيهه بخطاب رسمي للبنك لمنحه بيانات صاحب الحساب.

من جانبه، حضر صاحب المبلغ لاستلامه، إلا أنه، وفقاً لصحيفة “عين الحقيقة”، عمد إلى التأكد من عدم سحب أي مبالغ من حسابه وعدّ كذلك المبلغ أمام المواطن الأمين الذي قال له: “لو أردت السرقة لما بحثت عنك ولا أقمت بمدينة حائل 3 أيام مستأجراً على نفقتي الخاصة للتأكد من وصوله لك”.

