إخراج طفل احتجز بين صبات خرسانية في بريدة

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أخرج الدفاع المدني في بريدة، مساء أمس الجمعة، طفلًا احتجز بين صبات خرسانية بمركز الشقة.

وأوضح الدفاع المدني أن الطفل الذي تم إخراجه من الصبات بصحة جيدة.

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وبينت صور مباشرة رجال الدفاع المدني للحالة، ونجاحهم في إخراج الطفل بسلام من بين الصبات الخرسانية.

وفي وقت سابق اليوم، باشر مدني الرياض حريقًا اندلع في منزل بالدور الأرضي، نتج عنه وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى.



