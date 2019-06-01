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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن قمم مكة المكرمة أمس الخميس، واليوم الجمعة، تعمل على بناء مستقبل شعوب المنطقة العربية والإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان مغردًا: نجتمع في مكة لبناء مستقبل الشعوب وسنتصدى بحزم للتهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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