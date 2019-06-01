الملك سلمان مغردًا: نجتمع في مكة لبناء مستقبل الشعوب وسنتصدى بحزم للتهديدات

:



.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن قمم مكة المكرمة أمس الخميس، واليوم الجمعة، تعمل على بناء مستقبل شعوب المنطقة العربية والإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

