السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث



جيزان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن قمم مكة المكرمة الثلاث التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -لعقدها في أطهر البقاع بمكة المكرمة وبجوار البيت الحرام ، تأتي في إطار توحيد الجهود وجمع كلمة ووحدة صف الأمتين العربية والإسلامية .

كما أكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، على كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، والوقوف بكل حزم ضد كل من يدعم الإرهاب والتطرف ، والأعمال والأنشطة التخريبية .

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بنتائج القمم الثلاث ، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

//انتهى//

08:17ت م

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جيزان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وأكد سموه أن قمم مكة المكرمة الثلاث التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -لعقدها في أطهر البقاع بمكة المكرمة وبجوار البيت الحرام ، تأتي في إطار توحيد الجهود وجمع كلمة ووحدة صف الأمتين العربية والإسلامية .كما أكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، على كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، والوقوف بكل حزم ضد كل من يدعم الإرهاب والتطرف ، والأعمال والأنشطة التخريبية .وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بنتائج القمم الثلاث ، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.//انتهى//08:17ت م0018

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