شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تبوك)

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين :" يشرفني ياسيدي باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن ارفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الاسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله".

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وأضاف قائلا : إن هذا النجاح لم يتحقق ولله الحمد لولا قدرتكم على إدارة هذه القمم، بالحكمة والقيادة الثاقبة وجمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية والتأكيد على تضامنها لتعزيز الأمن والسلام والحفاظ على مصالح الدول والارتقاء بشعوبها ، سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال في برقية رفعها لولي العهد : "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني، بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله، وماشهدته من نجاح على كافة الأصعدة بفضل من الله ثم بالحكمة البالغة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وللدور المهم لسموكم في هذا الوقت الذي يشهد مزيدا من الصراعات وبما يضمن أمن وسلامة بلادنا، سائلين المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم الكريم".