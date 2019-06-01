شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة "إن المملكة بقيادتها الحكيمة ودورها الريادي تستشعر التحديات الراهنة والخاصة وضرورة التضامن الواحد للصف والكلمة في مواجهة كل تعد سافر وتدخل على الأمن الدولي والإسلامي والعربي والخليجي" .

ونوه نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام الكبير والجهد العظيم والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تبني المبادرات الدولية الساعية للسلام وتعزيز المواقف الثابتة للمملكة التي تعكس تمثيلهم الدولي الراسخ ورسالتهم الإسلامية السامية.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان والعز والاستقرار.