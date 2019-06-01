شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .

وقال في برقية رفعها للملك المفدى: " سيدي.. مع انتهاء القمم الثلاث يشرفني أن أرفع للمقام الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ " .

وأضاف " إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والدول العربية كافة من تحديات جسيمة وتهديدات واضحة للأمن القومي الخليجي والعربي واعتداءات سافرة على مقدرات شعوب المنطقة باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية جعلكم تستشعرون عظم المسؤولية في هذا الظرف الدقيق والذي يتطلب موقفا حازما ورادعا من هذه التطورات الخطيرة والمتلاحقة ، فكانت دعوتكم الحكيمة لعقد هذه القمم في مكة المكرمة للتشاور والتنسيق مع إخوانكم قادة دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية وبما يعزز استقرار وأمن المنطقة ويحافظ على مكتسباتها " .

وتابع أمير منطقة الرياض " لقد كانت هذه القمم رسالة واضحة للعالم اجمع بأن المملكة العربية السعودية وتحت قيادتكم الحكيمة وسمو ولي عهدكم الأمين يحفظكم الله دولة سلم وسلام لا تعتدي على أحد وتمد يدها لمن يرغب في الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت لاتقبل ولن تقبل لأي كائن من كان بتهديد أمنها واستقرارها ومنجزاتها ، كما أنها تؤكد حرصكم - أيدكم الله - على توحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة هذه التحديات الجسيمة " .

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واختتم بقوله " اسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ويعز بكم دينه وينصركم بنصره ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها وأن يرد كيد الكائدين الى نحورهم . والله يحفظكم ويرعاكم سيدي" .

كما رفع أمير منطقة الرياض الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال في برقية رفعها لولي العهد : " مع انتهاء القمم الثلاث يسرني أن أبعث لسموكم الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصيا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمم التي عقدت في مكة المكرمة والتي دعا إلى عقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لبلورة موقف حازم ورادع من تهديدات النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها " .

وأضاف قائلا " إن هذا الموقف الحازم والواضح يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات السافرة وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع ".

واختتم أمير الرياض بقوله " اسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .. والله يحفظكم ويرعاكم " .