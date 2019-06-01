شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية مصر يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

غادر رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الطارئة ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدتا بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي , وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، ومندوب عن المراسم الملكية .