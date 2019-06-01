شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

غادر ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف الأمير خالد بن فيصل بن تركي ، ومندوب عن المراسم الملكية .