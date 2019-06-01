مدير عامّ الجوازات يتفقّد صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

قام مدير عامّ الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بجولة تفقدية لصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتمّت جولة مدير عامّ الجوازات برفقة المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان بن محمد اليوسف.

وخلال الجولة، اطّلع اليحيى على استعدادات الجوازات بصالات الحج والعمرة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن، وتلمّس احتياجاتهم عن قرب، والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة، ومتابعة آلية تسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، والاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة)، وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وأكد اليحيى على جميع العاملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تسخير كل الطاقات وكل الإمكانات، واستخدام أحدث أجهزة التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم.

وأوضح اليحيى، أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة سير العمل بجوازات المنافذ البرية والبحرية والجوية، والوقوف على إجراءات دخول المعتمرين والاستعدادات المُتَّخَذة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة. مؤكدًا أن هذه الاستعدادات يتم تجهيزها مع بداية كل عام لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم لأراضي المملكة؛ بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.