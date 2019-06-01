خادم الحرمين يلتقي الرئيس المصري في مكة المكرمة

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وتناول اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي.
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